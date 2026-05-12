Жители Новомичуринска пожаловались на горы мусора во дворах

Жители Новомичуринска пожаловались на мусор, который больше недели лежит во дворе на улице Смирягина. Пост появился в соцсетях. По словам местных жителей, мешки с мусором до сих пор не вывезли, несмотря на проведенную уборку на центральных улицах города. «Центральные улицы убрали, а дворы не обязательно убирать — туда руководство не поведут. Хочется ЖКХ и администрации напомнить, что работать надо для людей, а не на показуху», — написали горожане.

