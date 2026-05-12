За неделю в травмпункт БСМП Рязани обратились 630 человек. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Чаще всего обращались с ушибами (203), затем переломы (140), растяжения (131), раны (45). Травмпункт БСМП принимает жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского — тем нужно в горбольницу № 11. Травмпункт больницы им. Семашко — только для глазных травм, а дети обращаются в детскую ОКБ.