Юрист Кузнецов: сотруднику на удаленке должны возместить расходы на интернет

Работодатели в любое время года, включая лето, должны компенсировать сотрудникам на удаленке использование личных ноутбуков и расходы на интернет. Об этом РИА Новости рассказал эксперт трудового права, юрист HeadHunter Александр Кузнецов. По словам специалиста, организация обязана возместить затраты, которые работник понес при выполнении задач. Размер и порядок выплат работодатель определяет сам. Если в договоре не прописан жесткий график, сотрудник вправе распределять часы так, чтобы успеть все в срок.

Кузнецов посоветовал подробно фиксировать условия в договоре о дистанционной работе. Важно указать, что труд выполняется вне офиса, прописать конкретное место — дом или коворкинг, а также размер и периодичность компенсаций за технику и связь.

Дополнительно можно закрепить срок удаленки, режим рабочего времени и случаи вызова в офис. Чем детальнее стороны пропишут регламент, тем проще будет строить дальнейшее взаимодействие.