Врач посоветовала весной носить очки вместо линз из-за пыли и пыльцы

Ассистент кафедры офтальмологии Пироговского Университета Ангелина Казанцева объяснила, что на поверхности линз оседают аллергены и белковые отложения, что усиливает симптомы аллергии. Она отметила, что очки менее агрессивны для глаз, поскольку пыль оседает на стеклах и не контактирует с роговицей, а риск воспаления при их ношении значительно ниже.

Весной очки предпочтительнее контактных линз, так как они служат физическим барьером от пыли и пыльцы, а линзы, напротив, не защищают глаза, могут пересыхать и смещаться при ветре. Об сообщило издание РИН Новости.

При этом врач допустила использование линз на короткое время в безветренную погоду с увлажняющими каплями и строгой гигиеной, назвав комбинированную стратегию оптимальной.