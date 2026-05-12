Власти российского региона призвали переименовать аборт в негативный выбор

В минздраве Калужской области предпочли использовать термин «негативный выбор при беременности». В ведомстве считают, что слово «аборт» неподходящее. Так, в прошлом году в регионе сделали около 700 «негативных выборов», а, в 2015-м их было почти 5 тыс.