В Шилове 13 мая отключат свет

Шиловский филиал АО «РОЭК» сообщил о проведении плановых работ по отключению электроэнергии. Специалисты будут выполнять монтаж шлейфов на опоре № 13. Отключение запланировано на 13 мая с 09:00 до 12:00. Под отключение попадут: улица Рязанская, дома № 163 и № 165; общежития № 2 и № 3; малосемейка № 1. Также в числе соцзначимых объектов — котельная БМК.