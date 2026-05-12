В рязанской полиции рассказали, как защитить жилье от воров в сезон отпусков

УМВД России по Рязанской области опубликовало рекомендации по защите жилья на время летних отпусков. Горожан просят соблюдать несколько простых правил.
Перед отъездом важно проверить, что все окна и двери надежно закрыты.
Ключи не стоит прятать под ковриком — лучше оставить запасной комплект у проверенного соседа или друга. Соседям также стоит сообщить о своем отсутствии и попросить присмотреть за квартирой.
Полиция советует установить сигнализацию или камеры видеонаблюдения — это отпугнет злоумышленников. Таймеры на освещение помогут создать впечатление, что дома кто-то есть.
Ценные вещи и гаджеты лучше убрать подальше от окон.
В соцсетях не рекомендуют рассказывать о планах на отпуск до возвращения. Почтовый ящик стоит попросить регулярно проверять — накопившаяся почта сразу выдает пустую квартиру.