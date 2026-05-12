В Рязанской области женщину задержали за дропперство

По данным полиции, 39-летняя жительница Ухоловского района через интернет договорилась об участии в цепочке транзакций. Суть предложения заключалась в переводе денег, поступивших на её банковский счет, на указанные сообщниками счета. В течение 26 дней женщина совершила около 30 транзитных переводов на общую сумму 157 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству РФ, за неправомерный оборот средств платежей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

