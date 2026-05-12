В Рязанской области за выходные выявили более 9 000 нарушений ПДД

За праздничные дни и выходные инспекторы ГИБДД зафиксировали на дорогах региона 9304 нарушения правил дорожного движения. Среди них — 20 водителей в состоянии опьянения, 14 отказались от медосвидетельствования, двое попались пьяными повторно. Также пресечены 334 случая езды с тонировкой, 45 нарушений мотоциклистами и 12 фактов небезопасной перевозки детей.

В Рязанской области за выходные выявили более 9 000 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

За праздничные дни и выходные инспекторы ГИБДД зафиксировали на дорогах региона 9304 нарушения правил дорожного движения. Среди них — 20 водителей в состоянии опьянения, 14 отказались от медосвидетельствования, двое попались пьяными повторно. Также пресечены 334 случая езды с тонировкой, 45 нарушений мотоциклистами и 12 фактов небезопасной перевозки детей.