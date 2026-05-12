В Рязанской области за неделю ликвидировали 110 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

С 4 по 11 мая на территории региона произошло 110 возгораний: 27 техногенных, 37 — мусора и 46 — сухой травы. Огонь уничтожил или повредил 26 строений и 4 единицы техники.