В Рязанской области пройдет рейд ГАИ

Во вторник, 12 мая, в Рязанской области пройдет рейд «Пешеход». Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ. Полицейские проводят комплексное мероприятие, направленное на снижение аварийности с участием пеших участников дорожного движения. В ГАИ посоветовали регулярно объяснять детям, как правильно пересекать проезжую части по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.