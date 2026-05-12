В Рязанской области подросток на мопеде сбил 10-летнего ребенка

ДТП произошло 3 мая, примерно в 14:30, около д.13А села Торбаево Касимовского округа. Отмечается, что 13-летний подросток за рулем мопеда «Альфа», не имея водительских прав, совершил наезд на 10-летнего пешехода. В результате аварии ребенок с травмами обратился в медучреждение. В региональном ГАИ рассказали РЗН. Инфо, что по факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства.