В Рязанской области начали нанимать специалистов по ИИ с зарплатой до 125 000 рублей

Как сообщают аналитики hh.ru, за последний месяц в Центральном федеральном округе открыто более 4,8 тыс. вакансий в сфере ИИ. В Рязанскую область тренд только приходит: работодатели ищут AI-тренеров (проверка ответов нейросетей), AI-архитекторов (проектирование потоков данных между CRM и ИИ), специалистов по генерации видеоконтента, 2D-художников для игр, AI-маркетологов, а также специалистов по видеоаналитике на стройках.

В Рязанской области начали нанимать специалистов по ИИ с зарплатой до 125 000 рублей.

Как сообщают аналитики hh.ru, за последний месяц в Центральном федеральном округе открыто более 4,8 тыс. вакансий в сфере ИИ. В Рязанскую область тренд только приходит: работодатели ищут AI-тренеров (проверка ответов нейросетей), AI-архитекторов (проектирование потоков данных между CRM и ИИ), специалистов по генерации видеоконтента, 2D-художников для игр, AI-маркетологов, а также специалистов по видеоаналитике на стройках.

Максимальные предложения для таких профессий достигают 125 тыс. рублей в месяц, медианная зарплата по области составляет 60,4 тыс. рублей. Наибольший спрос на ИИ-специалистов в ЦФО зафиксирован в Воронежской, Тверской, Ярославской и Тульской областях.