В Рязанской области мошенники обманули ребенка и украли деньги у его матери

В Клепиковском районе мошенники обманули 50-летнюю женщину, похитив у нее 27 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что все началось с того, что ее несовершеннолетний сын получил сообщение в мессенджере о выигрыше 20 тысяч рублей. Хотя он никогда не участвовал в лотереях, он поверил этому уведомлению.

Неизвестный человек попросил у мальчика личные данные и, узнав о его юном возрасте, убедил сообщить реквизиты банковской карты матери и код подтверждения, который пришел на его телефон. В результате со счета женщины списали 27 тысяч рублей.

В данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и найти виновных.