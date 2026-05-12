В Рязанской области едва не погиб рабочий

Инцидент произошел 7 мая, примерно в 13:30, с работником организации, основной вид деятельности которой — хранение и складирование зерна. Отмечается, что при затаривании семян в мешки руку сотрудника зацепило винтом шнекового погрузчика, в связи с чем он получил тяжелые травмы. «В настоящее время работодателем организована работа комиссии по расследованию несчастного случая под председательством представителя гострудинспекции для установления обстоятельств и причин произошедшего», — отметила руководитель государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.

В Кораблинском районе едва не погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе гострудинспекции по региону.

