В рязанских военкоматах не хватает кадров из-за низких зарплат, заявил Мурог

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, сенатор от Рязанской области Игорь Мурог ознакомился с работой военных комиссариатов в регионе. Об этом сообщили на сайте Совфеда.

Мурог посетил отдел по Московскому и Железнодорожному округам Рязани, а также комиссариаты по Рязанскому и Спасскому, по Ряжскому и Александро-Невскому округам.

Он отметил большой объем работы военкоматов, особенно с учетом задач СВО. Отмечается, что это не только призыв, но и работа с добровольцами, организация выплат, помощь семьям.

«Нагрузка растет, а штат сотрудников зачастую ей не соответствует. Основная причина нехватки кадров — невысокая зарплата сотрудников. Будем ставить вопрос о повышении оплаты труда», — заявил сенатор.

Он добавил, что особое внимание нужно уделить материально-технической базе военкоматов. По мнению парламентария, необходимы ремонт помещений и обновление оборудования.

Среди проблемных вопросов сотрудники военкоматов отметили долгие сроки получения сведений из из ЗАГСа, которые нужны для предоставления соцгарантий военнослужащим и их семьям. Соответствующий вопрос обсудят позже с руководителем регионального управления Еленой Сорокиной.

