Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
В Рязани состоится фестиваль уличного искусства «Слово»
На организацию и проведение фестиваля уличного графического искусства «Слово» в Рязани выделили шесть миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В рамках фестиваля подготовят эскизы муралов. Разработкой займутся не менее пяти российских художников, которые уже создавали изображения для стен зданий. Курировать их деятельность будет организационная группа.

В документах отмечается, что каждый мурал должен гармонично вписываться в архитектуру здания и окружающее пространство, учитывать местоположение объекта, естественное освещение и видовые точки наблюдения. Необходимо нанести восемь муралов, общая площадь изображений составит не менее 1300 м². На стены зданий нанесут QR-коды с описанием работ и информацией о художниках.

Точная дата проведения фестиваля пока не раскрывается. Известно, что для мероприятия разработают специальный логотип и брендбук. Планируется, что к фестивалю присоединятся не менее 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет.

Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 5 октября 2026 года.

Подробнее прочитать про муралы, которые уже есть в Рязани, можно в спецпроекте РЗН. Инфо «На языке стен».