В Рязани состоится фестиваль уличного искусства «Слово»

На организацию и проведение фестиваля уличного графического искусства «Слово» в Рязани выделили шесть миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В рамках фестиваля подготовят эскизы муралов. Разработкой займутся не менее пяти российских художников, которые уже создавали изображения для стен зданий. Курировать их деятельность будет организационная группа.

В документах отмечается, что каждый мурал должен гармонично вписываться в архитектуру здания и окружающее пространство, учитывать местоположение объекта, естественное освещение и видовые точки наблюдения. Необходимо нанести восемь муралов, общая площадь изображений составит не менее 1300 м². На стены зданий нанесут QR-коды с описанием работ и информацией о художниках.

Точная дата проведения фестиваля пока не раскрывается. Известно, что для мероприятия разработают специальный логотип и брендбук. Планируется, что к фестивалю присоединятся не менее 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет.

Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 5 октября 2026 года.

