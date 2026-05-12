В Рязани с 13 мая временно перекроют улицу Ленинского Комсомола

Из-за проведения ремонта участка сетей холодного водоснабжения, движение транспорта будет закрыто в районе дома № 7 с 10:00 13 мая до 23:00 17 мая. На время выполнения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а места производства работ огородят для обеспечения безопасности.