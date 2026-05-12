В Рязани подростки на мотоцикле попали в ДТП

Инцидент произошел 11 мая на улице Станкозаводской. По словам очевидцев, на мотоцикле ехали 16-летние подростки, которые на скорости въехали в автомобиль. «Водитель мотоцикла сломал ногу и палец, у пассажира ушиб мозга», — отметили в посте.

В Рязани подростки на мотоцикле попали в ДТП. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел 11 мая на улице Станкозаводской. По словам очевидцев, на мотоцикле ехали 16-летние подростки, которые на скорости въехали в автомобиль.

«Водитель мотоцикла сломал ногу и палец, у пассажира ушиб мозга», — отметили в посте.