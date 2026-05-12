В России неработающим родителям предложили выплачивать ежемесячное пособие

В России неработающим родителям, воспитывающим двух и более детей в возрасте до семи лет, предложили выплачивать ежемесячное пособие. Изменения, предусматривающие введение выплаты для неработающих матерей, отцов или опекунов, воспитывающих двух и более детей, хотят внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Отмечается, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже МРОТ — 27 093 руб. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.

В России неработающим родителям, воспитывающим двух и более детей в возрасте до семи лет, предложили выплачивать ежемесячное пособие. С соответствующей инициативой выступили депутаты во главе с Леонидом Слуцким, сообщило 12 мая ТАСС.

Изменения, предусматривающие введение выплаты для неработающих матерей, отцов или опекунов, воспитывающих двух и более детей, хотят внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Отмечается, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже МРОТ — 27 093 руб.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.