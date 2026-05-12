В России могут появиться 11 новых медицинских специальностей
Специальности предложил ввести Минздрав с 1 сентября 11 новых медицинских специальностей. В обновленном списке медицинских должностей могут появиться нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Также ведомство намерено исключить из реестра должности, признанные устаревшими. Среди них — врач-сексолог, диабетолог, подростковый терапевт и психиатр, а также городской врач-педиатр и энтомолог. Функции этих и других специальностей будут переданы врачам более широкого профиля.
В России могут появиться 11 новых медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, в реестр планируется включить следующие направления:
- медицинская биология,
- медицинская логопедия,
- медицинская психология,
- медицинская физика,
- медицинская эмбриология,
- медицинский массаж,
- нейропсихология,
- нутрициология,
- физическая реабилитация,
- химическая экспертиза и
- эргореабилитация.
Также ведомство намерено исключить из реестра должности, признанные устаревшими. Среди них — врач-сексолог, диабетолог, подростковый терапевт и психиатр, а также городской врач-педиатр и энтомолог. Функции этих и других специальностей будут переданы врачам более широкого профиля.