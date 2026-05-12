В России могут появиться 11 новых медицинских специальностей
Специальности предложил ввести Минздрав с 1 сентября 11 новых медицинских специальностей. В обновленном списке медицинских должностей могут появиться нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Также ведомство намерено исключить из реестра должности, признанные устаревшими. Среди них — врач-сексолог, диабетолог, подростковый терапевт и психиатр, а также городской врач-педиатр и энтомолог. Функции этих и других специальностей будут переданы врачам более широкого профиля.

Кроме того, в реестр планируется включить следующие направления:

  • медицинская биология,
  • медицинская логопедия,
  • медицинская психология,
  • медицинская физика,
  • медицинская эмбриология,
  • медицинский массаж,
  • нейропсихология,
  • нутрициология,
  • физическая реабилитация,
  • химическая экспертиза и
  • эргореабилитация.

Также ведомство намерено исключить из реестра должности, признанные устаревшими. Среди них — врач-сексолог, диабетолог, подростковый терапевт и психиатр, а также городской врач-педиатр и энтомолог. Функции этих и других специальностей будут переданы врачам более широкого профиля.