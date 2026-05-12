В России будут маркировать книгу «Sapiens. Краткая история человечества»

Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Об этом пишет ТАСС. В список добавлено более 100 новых произведений. Среди них оказались книги Юваля Ноя Харари — «Sapiens. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история завтрашнего дня».

Также в перечень вошли «Homo Bonus. Обнадеживающая история человечества» Бергмана Р., «Звуки цвета. Жизнь Василия Кандинского» Ольги Павловой, «Вот что вы упускаете, или Видеть мир как художник» и «Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси» Уильяма Гомпертца и другие произведения. Часть ранее включенных позиций из списка исключили.