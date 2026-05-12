В РГРЭС сообщили о частичном восстановлении электроэнергии в городе

Известно, что в 17:00 электричество вернули на улицах: Промышленная, Сельских строителей. В данный момент бригада продолжает осуществлять локализацию поврежденного участка сети. Напомним, свет пропал в 14:38 на девяти улицах Рязани.