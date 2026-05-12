В Омской области произошло смертельное ДТП со школьным автобусом. Об этом сообщили в региональном следкоме и облпрокуратуре.
По данным следствия, ДТП произошло 10 мая на 519-м км трассы Омск — Тюмень.
Автобус вез детей со спортивных соревнований, столкнулся с большегрузом, после чего съехал в кювет.
По предварительным данным, 12-летний ребенок погиб, семеро детей, а также водитель с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека), статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кроме того, следственные органы дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за перевозку детей на спортивное мероприятие.
