В Омской области произошло смертельное ДТП со школьным автобусом

В Омской области произошло смертельное ДТП со школьным автобусом. Об этом сообщили в региональном следкоме и облпрокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека), статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кроме того, следственные органы дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за перевозку детей на спортивное мероприятие.

Фото: УМВД Омской области.