В Минэкономразвития заявили о росте реальных зарплат в России

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о росте реальных зарплат в стране. Об этом 12 мая сообщили «Известия».

Как сказал министр, реальные зарплаты в России растут, в марте они увеличились на 8%.

Решетников добавил, что это показывает сохраняющуюся трудодефицитность рынка. Министр отметил, что укрепление реальных доходов способствует снижению инфляции.

Кроме того, на встрече с президентом Решетников сказал, что рост российской экономики за три года составил 10%.