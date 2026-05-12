В МЧС прокомментировали пожар в рязанском ТЦ
Площадь пожара составила 4 м². Сообщение о загорании в подсобном помещении магазина поступило 11 мая в 17:54. Локализация пожара в 18:15. Ликвидация открытого горения в 18:22. На месте работало 5 единиц техники и 15 сотрудников МЧС. Пострадавших нет.
В МЧС прокомментировали РЗН. Инфо пожар в рязанском ТЦ «Барс» на Московском шоссе. Информацию предоставили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в понедельник 11 мая посетителей и работников эвакуировали из здания. На месте работали экстренные службы.
Фото: соцсети.