В Кремле заявили, что СВО может завершиться в любой момент

Спецоперация на Украине может завершиться в любой момент, если Киев примет соответствующее решение. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что президент России Владимир Путин готов провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским как в Москве, так и в любом другом месте. Песков подчеркнул, что конкретное решение, необходимое для завершения операции, известно Киеву.

