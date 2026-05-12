В Госдуме рассказали, как законно увеличить отпускные

«Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше», — заявил парламентарий. Он также посоветовал выбирать для отпуска месяцы с наибольшим числом рабочих дней (июль, сентябрь, октябрь, декабрь) и напомнил, что с 2026 года средний месячный заработок не может быть ниже МРОТ (27 093 руб.).