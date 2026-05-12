В Госдуме прокомментировали информацию о дефиците бензина марки АИ-95

В России отсутствует дефицит бензина марки АИ-95, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, передает «Абзац».

По словам парламентария, ситуация на топливном рынке остается стабильной, а временные изменения в поставках связаны с плановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о дефиците АИ-95 и росте оптовых цен на этот вид топлива. Причинами назывались внеплановые ремонты НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. Однако Ананских отметил, что плановые ремонты обычно происходят в весенне-летний период, когда потребность в бензине снижается.

«Власти внимательно следят за ситуацией, чтобы избежать необоснованного роста цен и дефицита топлива в регионах», — добавил депутат. Он призвал проводить совместные проверки при выявлении проблем на рынке.

Напомним, с 1 апреля российским производителям запрещено экспортировать бензин до 31 июля, за исключением поставок по международным межправительственным соглашениям. Это решение было принято в условиях повышенного сезонного спроса и активных сельскохозяйственных работ.