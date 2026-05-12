В Госдуме предложили создать «Зеленую карту» для волонтеров

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили создать «Зеленую карту» для волонтеров, которая позволит накапливать баллы за участие в экологических и социальных проектах. Как отмечается у РИА Новостей, эти баллы можно будет использовать для бесплатного или льготного посещения музеев, кино, театров и других культурных учреждений.

В обращении отмечается, что «Зеленая карта» станет цифровым инструментом, позволяющим фиксировать участие волонтеров в общественно полезной деятельности. Начисление баллов будет происходить за участие в мероприятиях, зарегистрированных через платформу ДОБРО. РФ или другие цифровые сервисы.

К мероприятиям, за которые будут начисляться баллы, относятся уборка общественных территорий, высадка деревьев, помощь приютам для животных и участие в социальных проектах. Депутаты также предложили запустить пилотный проект с заинтересованными федеральными органами и учреждениями культуры.