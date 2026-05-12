В ГД предложили ввести маркировку при уменьшении веса шоколада
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательную маркировку при уменьшении веса шоколадной продукции и усилить контроль за скрытым сокращением объема товаров. С соответствующим обращением он направился к главе ФАС Максиму Шаскольскому, сообщает ТАСС.

По словам парламентария, на российском рынке практически исчезли классические плитки шоколада весом 100 граммов. Производители уменьшают массу продукции до 90, 80 и даже 70 граммов, при этом сохраняя прежние упаковку и цену.

Чернышов отметил, что еще в феврале предлагал ФАС принять меры против шринкфляции на фоне роста цен на какао-бобы. По его мнению, прогнозы о скрытом уменьшении объема товаров подтвердились.

В обращении депутат предложил обязать производителей размещать на лицевой стороне упаковки информацию о снижении веса товара. Также он выступил за усиление контроля за практиками скрытого сокращения объема продукции при сохранении прежнего внешнего вида упаковки.

В беседе с ТАСС Чернышов заявил, что проблема касается не только шоколада. По его словам, «худеют» также молочные продукты, крупы и бытовые товары.