В «Единой России» раскритиковали излишние запреты в литературе и кино

Член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный выступил против чрезмерных ограничений в культуре. По его словам, не каждое упоминание наркотиков в книгах, фильмах и песнях следует считать пропагандой. Поддубный обратил внимание, что после вступления закона в силу начали вырезать сцены из фильмов, вымарывать слова в книгах и закрывать доступ к музыкальным произведениям. Парламентарий подчеркнул: запрет пропаганды наркотиков никто не отменяет, но важно отличать ее от художественного изображения.

Он предложил дать больше полномочий профессиональным сообществам — книгоиздателям, музыкантам и кинематографистам. Они могли бы высказывать свою позицию и помогать избавлять культуру от неразумных запретов.