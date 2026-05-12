В Дашково-Песочне машина рязанки провалилась под асфальт из-за плохого ремонта

В Дашково-Песочне автомобиль провалился под асфальт возле дома № 48 на Касимовском шоссе. Об этом сообщили в соцсетях. Как отметили авторы поста, на месте лужи образовалась глубокая яма — как выяснилось, это последствие ремонтных работ. Владелица автомобиля рассказала, что, подъезжая к подъезду первого корпуса дома, она внезапно оказалась в «ловушке». По ее словам, осенью на этом участке проводились работы по ремонту лифта, в ходе которых рабочие выкопали несколько больших ям, но после завершения работ лишь частично засыпали их щебёнкой, оставив территорию в небезопасном состоянии. Женщина сразу обратилась в АО «РГРЭС», но получила ответ, что ее сообщение будет передано вышестоящему руководству, и на этом общение закончилось.

В настоящее время владелица автомобиля вызвала полицию и сотрудников ГАИ для официальной фиксации происшествия. Как уточняется в сообщении, она намерена подать в суд и взыскать компенсацию за причиненный ущерб.