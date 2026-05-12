Украинский БПЛА влетел в жилой дом в Оренбурге

За несколько минут до этого местные заметили аппарат, летящий на низкой высоте. В регионе объявлена воздушная тревога. Губернатор Евгений Солнцев подтвердил прилет. Отмечается, что в доме повреждены несколько квартир на верхних этажах.

