Трамп допустил, что может посетить Россию в 2026 году

«Это возможно… Я сделаю все необходимое», — ответил Трамп на вопрос, может ли его визит в Россию состояться в 2026 году. Он добавил, что украинский конфликт становится все ближе к завершению. «И мы думаем, что в итоге придем к соглашению между Россией и Украиной», — заключил американский президент.

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в 2026 году в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта. Об этом 12 мая сообщило РИА Новости.

«Это возможно… Я сделаю все необходимое», — ответил Трамп на вопрос, может ли его визит в Россию состояться в 2026 году.

Он добавил, что украинский конфликт становится все ближе к завершению.

«И мы думаем, что в итоге придем к соглашению между Россией и Украиной», — заключил американский президент.