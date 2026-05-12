Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания в стране для туристов

Со ссылкой на главу МИД Таиланда Сихасака Пхуангкеткеу отмечается, что власти хотят усилить иммиграционный контроль в стране. Так, планируется сократить срок безвизового пребывания туристов, в том числе российских, с 60 до 30 дней. Помимо РФ в список включены еще 90 государств. Как указал Пхуангкеткеу, власти Таиланда пришли к выводу, что 60 дней безвизового пребывания — «слишком много».

Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания в стране для туристов. Об этом 12 мая сообщило издание «МК».

