Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания в стране для туристов
Со ссылкой на главу МИД Таиланда Сихасака Пхуангкеткеу отмечается, что власти хотят усилить иммиграционный контроль в стране. Так, планируется сократить срок безвизового пребывания туристов, в том числе российских, с 60 до 30 дней. Помимо РФ в список включены еще 90 государств. Как указал Пхуангкеткеу, власти Таиланда пришли к выводу, что 60 дней безвизового пребывания — «слишком много».
