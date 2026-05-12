Суд взыскал с Дирекции благоустройства 300 тысяч за падение рязанки на льду

Рязанский областной суд обязал МБУ «Дирекция благоустройства города» выплатить компенсацию женщине, получившей травму после падения на обледенелом тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Инцидент произошел в феврале 2021 года возле школы № 73 в Рязани. Женщина поскользнулась на неочищенном и необработанном противогололедными материалами участке дороги и получила травму плеча. Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда определила сумму компенсации в 300 тысяч рублей.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали факт обледенения проезжей части, что нарушало требования по содержанию дорог.

Суд установил, что обязанность по содержанию и обеспечению безопасности пешеходных зон лежит на администрации Рязани, а непосредственным исполнителем работ выступает МБУ «Дирекция благоустройства города».

Из-за травмы женщина проходила длительное лечение, испытывала физическую боль и была ограничена в передвижении и привычном образе жизни.

Скопинский районный суд первоначально взыскал в пользу пострадавшей 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также судебные расходы. Позже судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда увеличила сумму компенсации до 300 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.