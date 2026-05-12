Суд в Рязанской области признал отцовство погибшего бойца СВО

Прокурор Кадомского района через суд защитил права несовершеннолетнего ребенка погибшего участника специальной военной операции. В прокуратуру обратилась мать 16-летнего подростка с просьбой помочь установить факт отцовства погибшего военнослужащего. Как выяснилось, женщина с 2008 года состояла с мужчиной в близких отношениях, в результате которых родился сын. Установление факта признания отцовства было необходимо для внесения изменений в документы, а также получения подростком положенных выплат и льгот.

В прокуратуру обратилась мать 16-летнего подростка с просьбой помочь установить факт отцовства погибшего военнослужащего. Как выяснилось, женщина с 2008 года состояла с мужчиной в близких отношениях, в результате которых родился сын. При этом брак официально зарегистрирован не был, а запись об отцовстве в свидетельстве о рождении отсутствовала.

Прокуратура направила в суд соответствующее заявление. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Решение пока не вступило в законную силу.