Стали известны подробности смертельного ДТП в Шиловском районе

Напомним, авария произошла 10 мая, примерно в 11:40, на 154-ом километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород. Известно, что 46-летний житель Касимовского района, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», не справился с рулевым управлением и съехал в левый кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии водитель иномарки получил серьезные травмы и скончался на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Стали известны подробности ДТП в Шиловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

