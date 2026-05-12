Сальмонеллу нашли в куриных желудках и печени из «Глобуса»

В гипермаркете «Глобус» на Новорижском шоссе в Подмосковье обнаружили опасную бактерию сальмонеллу в охлажденных субпродуктах цыпленка-бройлера бренда «Первая свежесть» — желудках и печени. Употребление такой продукции грозит кишечными инфекциями и тяжелыми отравлениями. Производитель — «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска. Роспотребнадзор вынес компании предостережение.