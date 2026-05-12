Рязанская компания запатентовала умную систему для диагностики доильного оборудования

Рязанская компания «НТП «ОКА Инжиниринг» получила патент на аппаратно-программный комплекс, который в реальном времени контролирует работу доильных установок. Разработка предназначена для сельхозпредприятий: сеть вакуумных датчиков и специальный модуль отслеживают параметры каждого доильного места, выявляют отклонения и формируют отчетность с историей по каждому из них.