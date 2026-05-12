Рязанцы попросили спасти Мещерский заповедник от мусора

Жители Клепиковского района попросили спасти заповедник «Мещерский лес» от мусора. В деревнях Белое, Черное и других поселениях, которые находятся на территории заповедника, творится беспорядок с мусором, сообщили рязанцы в соцсетях. Контейнеры переполнены, рядом — кучи строительного мусора. Местные жители не раз пытались убрать территорию своими силами, но свалки появляются снова. А из-за того, что баки для мусора установлены без крышек, лесные звери растаскивают отходы по всему лесу. Власти Клепиковского округа отправили региональному оператору заявку. Пообещали убрать беспорядок за одну-две недели. Также в ответе рассказали, что в округе устанавливают больше контейнеров, в том числе для крупного мусора.

Жители Клепиковского района попросили спасти заповедник «Мещерский лес» от мусора. В деревнях Белое, Черное и других поселениях, которые находятся на территории заповедника, творится беспорядок с мусором, сообщили рязанцы в соцсетях.

Контейнеры переполнены, рядом — кучи строительного мусора. Местные жители не раз пытались убрать территорию своими силами, но свалки появляются снова. А из-за того, что баки для мусора установлены без крышек, лесные звери растаскивают отходы по всему лесу.

Власти Клепиковского округа отправили региональному оператору заявку. Пообещали убрать беспорядок за одну-две недели.

Также в ответе рассказали, что в округе устанавливают больше контейнеров, в том числе для крупного мусора.