Рязанцев призвали сдать батарейки, чтобы спасти ежей

В Рязанской области стартовала экологическая акция «Сдай батарейку — спаси ёжика!». Ее проводит региональное министерство природопользования. Организаторы напомнили: одна батарейка, брошенная в общий мусор, со временем теряет герметичность и заражает тяжелыми металлами до 20 квадратных метров почвы. Именно столько земли нужно для комфортной жизни одного ежа. Отработанные элементы питания принимают в специальных прозрачных контейнерах с эмблемой акции. Пункты работают в здании мэрии на первом этаже, в детских садах, школах и Арт-центре на улице Горького, 94.

В Рязани сбор координирует молодежный совет при городской администрации.

Все собранные батарейки отправят на предприятия для безопасной утилизации. Жителей призвали не оставаться в стороне и внести вклад в чистое будущее региона.