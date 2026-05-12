Рязанцам рассказали, как уберечь себя от сальмонеллеза

Сальмонеллез — это не обычное отравление, а серьезная инфекция, особенно опасная для детей, пожилых и людей с ослабленным здоровьем. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Источником могут быть куры, коровы, свиньи, а также яйца, мясо, майонез и сырые кремы. Роспотребнадзор по Рязанской области напоминает семь простых правил: мыть руки перед едой, покупать продукты только при наличии документов, проверять срок годности на яйцах, варить яйца не менее 10 минут и жарить мясо без крови, использовать разные разделочные доски для сырого и готового, хранить сырые продукты отдельно от приготовленных, а также мыть ячейки для яиц в холодильнике. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать заражения.