Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты

Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково. Правительство подписало постановление о соответствующем пилотном проекте, сообщили 12 мая ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Эксперимент будет проводиться в 2026—2027 годах. Он коснется авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково. Правительство подписало постановление о соответствующем пилотном проекте, сообщили 12 мая ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Эксперимент будет проводиться в 2026—2027 годах. Он коснется авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Уточняется, что к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры.