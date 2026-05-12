Россиянам рассказали о штрафах за работу стиральных машин

Эксперты предупредили россиян о штрафах за стирку в ночное время. Отмечается, что шум от стиральной машины может нарушать покой соседей. Отмечается, что основная проблема заключается не столько в самом звуке, сколько в вибрации, которая распространяется по инженерным коммуникациям и конструкциям здания. Особенно это заметно для жильцов соседних квартир и квартир снизу. Уровень шума при отжиме белья может достигать 70 децибел, что существенно превышает допустимые нормы для ночного времени. За нарушение тишины гражданам грозит либо предупреждение, либо штраф до 2000 рублей.