Россиян начали обманывать под видом Государственной фельдъегерской службы

Большинство граждан никогда не сталкивались с этой службой, поскольку ГФС занимается исключительно специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти. Мошенники используют обманные схемы, рассказывая о «спецкурьерах», «декларациях наличных» и других вымышленных процедурах. Они также могут предлагать «стажировки» или «внештатную работу» в несуществующих подразделениях. В таких историях часто фигурируют люди в повседневной одежде, однако важно помнить, что ГФС — это военизированная госслужба со строгим регламентом и форменным обмундированием. Представители службы никогда не приходят к гражданам для проверки денег, банковских карт или документов, подчеркивают в управлении.

В УБК МВД России сообщили о новой схеме мошенничества, связанного с использованием Государственной фельдъегерской службы (ГФС) в легендах аферистов. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, большинство граждан никогда не сталкивались с этой службой, поскольку ГФС занимается исключительно специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не взаимодействует с физическими лицами.

Мошенники используют обманные схемы, рассказывая о «спецкурьерах», «декларациях наличных» и других вымышленных процедурах. Они также могут предлагать «стажировки» или «внештатную работу» в несуществующих подразделениях.

В таких историях часто фигурируют люди в повседневной одежде, однако важно помнить, что ГФС — это военизированная госслужба со строгим регламентом и форменным обмундированием. Представители службы никогда не приходят к гражданам для проверки денег, банковских карт или документов, подчеркивают в управлении.