В РКН заявили, что не планируют блокировать Minecraft в России

В Роскомнадзоре заявили, что не намерены ограничивать доступ к игре Minecraft. В ведомстве не получали решений о ее блокировке, несмотря на опасения СМИ, что игра может привлекать детей к киберпреступлениям.