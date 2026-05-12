В РКН заявили, что не планируют блокировать Minecraft в России
В Роскомнадзоре заявили, что не намерены ограничивать доступ к игре Minecraft. В ведомстве не получали решений о ее блокировке, несмотря на опасения СМИ, что игра может привлекать детей к киберпреступлениям.
РКН не планирует блокировать Minecraft в России. Об этом сообщило издание «Интерфакс».
В Роскомнадзоре заявили, что не намерены ограничивать доступ к игре Minecraft. В ведомстве не получали решений о ее блокировке, несмотря на опасения СМИ, что игра может привлекать детей к киберпреступлениям.