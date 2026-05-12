РИА Новости: Рязанская область оказалась на 72-м месте в рейтинге доступности электроэнергии

Рядовой житель Рязанской области на свою среднюю зарплату может приобрести 8789 киловатт-часов. Показатель региона оказался почти в 5 раз ниже, чем у лидера рейтинга — Иркутской области, где доступный объем составляет 45997 кВт·ч. Отмечается, что показатель рассчитывался путем деления среднемесячной чистой зарплаты в регионе за 2025 год на тариф на электроэнергию в марте 2026 года.

