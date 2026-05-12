Путин: ракету «Сармат» поставят на боевое дежурство в конце 2026 года

Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Сармат» поставят на боевое дежурство в конце 2026 года. Об этом сообщило 12 мая ТАСС.

Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Путину об успешном пуске ракеты. Он отметил, что это позволит до конца года поставить на дежурство первый полк.

Каракаев добавил, что развертывание пусковых установок ракет значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил.

Комплекс «Сармат» создается на замену «Воеводе». Он превосходит своего предшественника по дальности, сообщил командующий РВСН.

Как сказал Путин, дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тыс. км. Он отметил создание в России перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире.

Кроме того, он заявил, что работы над комплексами «Посейдон» и «Буревестник» находятся на завершающей стадии. Также президент напомнил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками.

Фото и видео: Минобороны.